MotoGP, GP Silverstone: le prove libere inglesi (Di venerdì 5 agosto 2022) La MotoGP torna in azione a Silverstone con il venerdì di prove libere. In una giornata quasi inglese (manca solo la pioggia, ma intanto il fresco è presente) i piloti della classe regina riprendono da dove avevano lasciato due mesi fa ad Assen. Qui vi riproponiamo le parti salienti di questa giornata di prove. MotoGP, GP Silverstone: cosa succede nelle prove libere? Le basse temperature delle FP1 sono “assassine” per qualcuno, tra questi anche Pecco Bagnaia. Il torinese, reduce da un’estate non proprio da incorniciare, scivola alla Becketts senza conseguenze. Poco male, perché poi nel time attack si prende la seconda posizione. Davanti a lui c’è solo Johann Zarco, anche lui autore di una caduta. Il francese ed il piemontese sono ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 5 agosto 2022) Latorna in azione acon il venerdì di. In una giornata quasi inglese (manca solo la pioggia, ma intanto il fresco è presente) i piloti della classe regina riprendono da dove avevano lasciato due mesi fa ad Assen. Qui vi riproponiamo le parti salienti di questa giornata di, GP: cosa succede nelle? Le basse temperature delle FP1 sono “assassine” per qualcuno, tra questi anche Pecco Bagnaia. Il torinese, reduce da un’estate non proprio da incorniciare, scivola alla Becketts senza conseguenze. Poco male, perché poi nel time attack si prende la seconda posizione. Davanti a lui c’è solo Johann Zarco, anche lui autore di una caduta. Il francese ed il piemontese sono ...

