«Mai più piazza Navona triste e spoglia, salviamo la Festa della Befana»: si riapre il bando per le ‘bancarelle’ (Di venerdì 5 agosto 2022) Già si pensa alle feste natalizie. Anzi, alla Befana. E, allo specifico, alla tradizionale “Festa della Befana” di piazza Navona a Roma, un clamoroso flop negli ultimi anni. Proprio per cercare di recuperare l’atmosfera dei tempi andati, la Giunta Capitolina ha approvato la memoria relativa alle linee guida per la valorizzazione e il recupero della tradizione relativamente all’edizione 2022/2023. Vincoli troppo stringenti nel precedente bando: vuote metà postazioni “Dopo le edizioni fallimentari del 2017, 2018 e del 2019 e lo stop per le successive due edizioni a causa delle restrizioni dovute alla situazione epidemiologica che ha coinvolto il nostro Paese, abbiamo approvato queste direttive finalizzate a restituire ai romani e ai tanti turisti una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 agosto 2022) Già si pensa alle feste natalizie. Anzi, alla. E, allo specifico, alla tradizionale “” dia Roma, un clamoroso flop negli ultimi anni. Proprio per cercare di recuperare l’atmosfera dei tempi andati, la Giunta Capitolina ha approvato la memoria relativa alle linee guida per la valorizzazione e il recuperotradizione relativamente all’edizione 2022/2023. Vincoli troppo stringenti nel precedente: vuote metà postazioni “Dopo le edizioni fallimentari del 2017, 2018 e del 2019 e lo stop per le successive due edizioni a causa delle restrizioni dovute alla situazione epidemiologica che ha coinvolto il nostro Paese, abbiamo approvato queste direttive finalizzate a restituire ai romani e ai tanti turisti una ...

Azione_it : Grazie al grande lavoro di @Enrico__Costa e del Governo #Draghi, non ci saranno mai più innocenti marchiati a vita… - Agenzia_Ansa : La Cina dà il via alle più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno a Taiwan. Taipei: 'Preparati alla guerra… - marattin : Ci vediamo alle 18.45 sul canale Twitch di @Ivan_Grieco Parleremo di come Italia Viva intende presentarsi agli elet… - fearlessfrvn : non sarà mai più così bello e mai più canterà sweet creature - kekkacilecca : ma le persone serie tipo rosa mai online quando sto io eh forse ora nn mi ama nemmeno più ???? -