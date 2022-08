Luciano Spalletti: “Non sono antipatico, mi sposerei da solo”. Poi il commento su Totti e Blasi (Di venerdì 5 agosto 2022) Luciano Spalletti non è mai banale, anche quando si tratta di fare autocritica. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha confessato: “Lo so, lo so che dicono tutti che sono antipatico! È questa l’etichetta che mi hanno attribuito e ormai la tengo. Ma poi… perché? Sarà che del mio lavoro non parlo con nessuno, sarà forse per lo sguardo un po’ severo. Ma garantisco che sono una personcina per bene, al punto che mi sposerei!“. Il tecnico del Napoli ha parlato anche del suo rapporto con la squadra e la città: “È la natura a unire me e Napoli. Gli odori, i sapori anche. Ecco, sono sensazioni anche difficili a spiegare. Emozioni e sentimenti: la città mi sta conquistando così, mi riporta alle mie origini. La passione per il calcio è viscerale, unica. Ma ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022)non è mai banale, anche quando si tratta di fare autocritica. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha confessato: “Lo so, lo so che dicono tutti che! È questa l’etichetta che mi hanno attribuito e ormai la tengo. Ma poi… perché? Sarà che del mio lavoro non parlo con nessuno, sarà forse per lo sguardo un po’ severo. Ma garantisco cheuna personcina per bene, al punto che mi!“. Il tecnico del Napoli ha parlato anche del suo rapporto con la squadra e la città: “È la natura a unire me e Napoli. Gli odori, i sapori anche. Ecco,sensazioni anche difficili a spiegare. Emozioni e sentimenti: la città mi sta conquistando così, mi riporta alle mie origini. La passione per il calcio è viscerale, unica. Ma ci ...

