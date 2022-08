LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: 4×100 maschile e femminile in finale, Cavo e Seramondi settima e ottava nei 400 ostacoli (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.42 Queste le quattrocentiste al via: Jaeger (Norvegia), Beer (Australia), Segura (Spagna), John (Regno Unito), Mutunga (Kenya), Rupal (India), Molepo (Sudafrica), Oakley (Giamaica). 00.39 La prossima finale sarà quella dei 400 metri piani femminili, ai quali seguiranno quelli maschili e i 200 maschili che chiuderanno il programma odierno. 00.36 La kenyana Fatih Cherotich conquista l’oro nei 3000 siepi chiuendo in 9’16?14, argento e bronzo Etiopia con Sembo Almayew (9’30?41) e Meseret Yeshaneh (9’42?02). Agnese Carcano è tredicesima in 10’39?25. 00.33 Davide Vattolo chiude al nono posto la finale del lancio del martello con il 72.54 trovato in apertura. 00.30 Nell’asta maschile a giocarsi l’oro saranno Ammirati (Francia) e Gawenda (Polonia), entrambi hanno ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.42 Queste le quattrocentiste al via: Jaeger (Norvegia), Beer (Australia), Segura (Spagna), John (Regno Unito), Mutunga (Kenya), Rupal (India), Molepo (Sudafrica), Oakley (Giamaica). 00.39 La prossimasarà quella dei 400 metri piani femminili, ai quali seguiranno quelli maschili e i 200 maschili che chiuderanno il programma odierno. 00.36 La kenyana Fatih Cherotich conquista l’oro nei 3000 siepi chiuendo in 9’16?14, argento e bronzo Etiopia con Sembo Almayew (9’30?41) e Meseret Yeshaneh (9’42?02). Agnese Carcano è tredicesima in 10’39?25. 00.33 Davide Vattolo chiude al nono posto ladel lancio del martello con il 72.54 trovato in apertura. 00.30 Nell’astaa giocarsi l’oro saranno Ammirati (Francia) e Gawenda (Polonia), entrambi hanno ...

