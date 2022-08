LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: 4×100 azzurre maschile e femminile in finale, Cavo settima nei 400 ostacoli, Afrifah beffa Tebogo sui 200 (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.10 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, OA Sport vi augura una buona notte. 01.08 Nel martello oro Finlandia con Max Lampinen (76.33 al quinto lancio), argento Cipro con Iosif Kesidis (76.32 all’ultimo tentativo), bronzo Grecia con Nikolaos Polychroniou (76.12 al terzo turno in pedana), la quarta giornata di questi Mondiali Under 20 si chiude dunque qui. 01.06 BLESSING AKAWSI Afrifah! Gara splendida con l’israeliano che beffa Letsile Tebogo per 6 millesimi imponendosi in 19?96.954. Bronzo Australia con Calab Law (20?48). 01.05 Parte al finale dei 200 maschili. 01.03 Prosegue da solo Ammirati che supera 5.75 al primo tentativo dopo un errore a ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01.10 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, OA Sport vi augura una buona notte. 01.08 Nel martello oro Finlandia con Max Lampinen (76.33 al quinto lancio), argento Cipro con Iosif Kesidis (76.32 all’ultimo tentativo), bronzo Grecia con Nikolaos Polychroniou (76.12 al terzo turno in pedana), la quarta giornata di questiUnder 20 si chiude dunque qui. 01.06 BLESSING AKAWSI! Gara splendida con l’israeliano cheLetsileper 6 millesimi imponendosi in 19?96.954. Bronzo Australia con Calab Law (20?48). 01.05 Parte aldei 200 maschili. 01.03 Prosegue da solo Ammirati che supera 5.75 al primo tentativo dopo un errore a ...

