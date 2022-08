Kevin Spacey, l'ultima batosta: 31 milioni di dollari ai produttori di House of Cards che lo hanno sostituito (Di venerdì 5 agosto 2022) L'attore Kevin Spacey dovrà pagare 31 milioni di dollari alla società di produzione che lo ha licenziato dalla popolare serie ' House of Cards ' dopo che sono emerse accuse di molestie sessuali . Lo ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 agosto 2022) L'attoredovrà pagare 31dialla società di produzione che lo ha licenziato dalla popolare serie 'of' dopo che sono emerse accuse di molestie sessuali . Lo ...

