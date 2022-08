Inter, Sanchez non si è allenato: addio in giornata (Di venerdì 5 agosto 2022) APPIANO - Alexis Sanchez stamani non ha preso parte all'allenamento della squadra alla Pinetina , segnale inequivocabile che la duplice trattativa per la risoluzione del suo contratto con l'Inter e ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 5 agosto 2022) APPIANO - Alexisstamani non ha preso parte all'allenamento della squadra alla Pinetina , segnale inequivocabile che la duplice trattativa per la risoluzione del suo contratto con l'e ...

DiMarzio : . @Inter, vicino l'accordo per la risoluzione del contratto di Alexis #Sanchez - TuttoMercatoWeb : Alexis #Sanchez dopo la cena con il suo agente: “Addio all’#Inter? Voglio giocare, il leone è così” ?? @ivanfcardia - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter, cena in corso tra @Alexis_Sanchez e l'agente #Felicevich - sportli26181512 : Inter, Sanchez non si è allenato: addio in giornata: Sta per compiersi la duplice trattativa per la risoluzione del… - infoitsport : Inter, altri passi verso la risoluzione di Sanchez -