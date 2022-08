Golden Power, arriva la semplificazione: pre-notifica in 30 giorni per le imprese (Di venerdì 5 agosto 2022) Novità in materia di Golden Power: è stato approvato, nelle scorse ore, il decreto ministeriale riguardante lo snellimento delle procedure, che prevede quindi una netta semplificazione per alcune pratiche. Questo significa, in altre parole, che su specifiche operazioni finanziarie di interesse strategico per il Paese il Governo potrà essere più veloce e incisivo nella risposta. Ma vediamo come. Cosa è il Golden Power Il Golden Power è lo “scudo normativo” che fornisce al Governo alcuni “poteri speciali” e che può essere usato con l’obiettivo di salvaguardare gli assetti delle imprese operanti in ambiti ritenuti strategici e di interesse nazionale. In generale, è previsto solo in alcuni ordinamenti giuridici, fra cui quello italiano: è stato ... Leggi su fmag (Di venerdì 5 agosto 2022) Novità in materia di: è stato approvato, nelle scorse ore, il decreto ministeriale riguardante lo snellimento delle procedure, che prevede quindi una nettaper alcune pratiche. Questo significa, in altre parole, che su specifiche operazioni finanziarie di interesse strategico per il Paese il Governo potrà essere più veloce e incisivo nella risposta. Ma vediamo come. Cosa è ilIlè lo “scudo normativo” che fornisce al Governo alcuni “poteri speciali” e che può essere usato con l’obiettivo di salvaguardare gli assetti delleoperanti in ambiti ritenuti strategici e di interesse nazionale. In generale, è previsto solo in alcuni ordinamenti giuridici, fra cui quello italiano: è stato ...

