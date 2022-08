Giro di Polonia 2022, Démare vince l’ultima tappa. Hayter trionfa in classifica, Sobrero 4°. De Marchi show in fuga (Di venerdì 5 agosto 2022) Arnaud Démare ha vinto la settima e ultima tappa del Giro di Polonia 2022. Il francese si è imposto nell’annuncia volata conclusiva sul traguardo di Cracovia, dove si è giunti dopo la partenza da Valsir e 178 km di fatica. L’alfiere della Groupama-FDJ si è riscattato dopo l’amaro secondo posto di Resovia e ha conquistato il quinto successo stagionale (spiccano le tre affermazioni ottenute al Giro d’Italia, non vinceva dallo scorso 16 giugno alla Route d’Occitanie). Il 30enne ha regolato l’olandese Olav Kooij (Jumbo-Visma) e il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious). Buona settima piazza per Davide Cimolai (Cofidis), dodicesimo posto di Andrea Vendrame (AG2R Citroen). Il britannico Ethan Hayter ha conquistato la classifica generale. ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) Arnaudha vinto la settima e ultimadeldi. Il francese si è imposto nell’annuncia volata conclusiva sul traguardo di Cracovia, dove si è giunti dopo la partenza da Valsir e 178 km di fatica. L’alfiere della Groupama-FDJ si è riscattato dopo l’amaro secondo posto di Resovia e ha conquistato il quinto successo stagionale (spiccano le tre affermazioni ottenute ald’Italia, nonva dallo scorso 16 giugno alla Route d’Occitanie). Il 30enne ha regolato l’olandese Olav Kooij (Jumbo-Visma) e il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious). Buona settima piazza per Davide Cimolai (Cofidis), dodicesimo posto di Andrea Vendrame (AG2R Citroen). Il britannico Ethanha conquistato lagenerale. ...

