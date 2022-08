Gemelle Kessler, chi sono stati i loro amori: “Non ci siamo mai sposate” (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo aver lavorato a lungo in Italia, le Gemelle Kessler hanno deciso di trasferirsi a Monaco di Baviera, dove vivono ormai dal 1986 in due appartamenti confinanti. Nessuna delle due è sposata né ha figli. Ma nel corso della loro vita privata hanno avuto delle lunghe e importanti storie d’amore. Alice Kessler fu prima la fidanzata del cantante francese Marcel Amont e poi la compagna dell’attore e regista Enrico Maria Salerno. Ellen Kessler, invece, ha avuto una lunga relazione, durata per la precisione venti anni, con l’attore Umberto Orsini. Marcel Amont, chi è l’ex compagno di Alice Kessler Nel 1951, Marcel Amont decise di tentare la fortuna a Parigi e divenne famoso esibendosi in diversi cabaret. Per molti anni, Marcel tali benefici prima di 1956 per garantire le prime parti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo aver lavorato a lungo in Italia, lehanno deciso di trasferirsi a Monaco di Baviera, dove vivono ormai dal 1986 in due appartamenti confinanti. Nessuna delle due è sposata né ha figli. Ma nel corso dellavita privata hanno avuto delle lunghe e importanti storie d’amore. Alicefu prima la fidanzata del cantante francese Marcel Amont e poi la compagna dell’attore e regista Enrico Maria Salerno. Ellen, invece, ha avuto una lunga relazione, durata per la precisione venti anni, con l’attore Umberto Orsini. Marcel Amont, chi è l’ex compagno di AliceNel 1951, Marcel Amont decise di tentare la fortuna a Parigi e divenne famoso esibendosi in diversi cabaret. Per molti anni, Marcel tali benefici prima di 1956 per garantire le prime parti ...

