GdS – Lazio, Gutierrez l’alternativa a Emerson Palmieri (Di venerdì 5 agosto 2022) 2022-08-05 12:10:18 L’autorevole Gazzetta: Il terzino spagnolo rappresenta un’opzione a costi mantenuti (rispetto all’italo-brasiliano) e di grande prospettiva per il futuro Un’idea tira l’altra. Preso Mario Gila dal Real Madrid (giocava con la seconda squadra), la Lazio ora pensa di risolvere il problema legato al terzino sinistro (non ne ha uno di ruolo in rosa) pescando ancora una volta dalla Castilla delle Merengues. Si tratta di Miguel Gutierrez, spagnolo classe 2001. Il Real lo valuta fra i 6 e gli 8 milioni di euro, ma sono pronti a darlo in prestito con diritto di riscatto (ma con controriscatto a proprio favore). La Lazio ci pensa. la situazione — In realtà il primo obiettivo dei biancocelesti per quel ruolo è Emerson Palmieri, nome espressamente fatto da Sarri e che potrebbe arrivare ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 5 agosto 2022) 2022-08-05 12:10:18 L’autorevole Gazzetta: Il terzino spagnolo rappresenta un’opzione a costi mantenuti (rispetto all’italo-brasiliano) e di grande prospettiva per il futuro Un’idea tira l’altra. Preso Mario Gila dal Real Madrid (giocava con la seconda squadra), laora pensa di risolvere il problema legato al terzino sinistro (non ne ha uno di ruolo in rosa) pescando ancora una volta dalla Castilla delle Merengues. Si tratta di Miguel, spagnolo classe 2001. Il Real lo valuta fra i 6 e gli 8 milioni di euro, ma sono pronti a darlo in prestito con diritto di riscatto (ma con controriscatto a proprio favore). Laci pensa. la situazione — In realtà il primo obiettivo dei biancocelesti per quel ruolo è, nome espressamente fatto da Sarri e che potrebbe arrivare ...

