il Democratico

...l'artista ha dato spazio a quella che in moltissimi hanno letto come un'allusione politica,... Si pensi alle dichiarazioni della cantante, la quale di recente aveva espresso aperte ......l'artista ha dato spazio a quella che in moltissimi hanno letto come un'allusione politica,... Si pensi alle dichiarazioni della cantante, la quale di recente aveva espresso aperte ... Elodie, la velenosa rivelazione | Non vuole più saperne, la rottura è dolorissima Giorgia pubblica una stories su Instagram contro Giorgia Meloni e la risposta della leader di FdI non si fa attendere, "a me tu piaci".La cantante Giorgia posta sui social un velenoso meme che allude alla Meloni, cedendo all'ormai frequente vezzo di buttarla in politica ...