Elezioni 2022 | Letta tra due fuochi | Azione e Sinistra Italia | Pd prenda posizione Boldrini | “No agli ultimatum” e Di Maio attacca Caleda | “Estremista”

(Di venerdì 5 agosto 2022) Il 16 agosto si voteranno le ‘parlamentarie’ del M5s. Tensioni nell’alleanza dem-per il nodo di Verdi ena. Renzi frena Berlusconi: «Caro Silvio, no grazie»

Agenzia_Ansa : 'Non mi ricandido alle prossime elezioni, torno a fare il chirurgo'. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo… - Mov5Stelle : Le autocandidature per le elezioni Politiche sono aperte. Ciascun iscritto, che ne abbia i requisiti, ha il diritto… - Adnkronos : Elezioni 2022, lo psichiatra: 'distacco emotivo da politica, rischio astensione' - infoitinterno : Elezioni 2022, caos centrosinistra: Letta sente tutti - _magnopaolo_ : RT @SkyTG24: Elezioni 2021 a #Latina, la Procura avvia le indagini sulla regolarità del voto -

"Dopo essere partito dal 'grande centro', Calenda è diventato un 'gregario' della coalizione di centrosinistra. Di conseguenza, capisco le sue difficoltà a spiegare, anche ai nuovi arrivati del suo ...... la scadenza passa dal 21 agosto al 20 settembre. Come spiegato al termine del Cdm, il taglio ... ma non è escluso un altro intervento prima del voto dellepolitiche del 25 settembre : ...ROMA, 05 AGO - "Dopo essere partito dal 'grande centro', Calenda è diventato un 'gregario' della coalizione di centrosinistra. Di conseguenza, capisco le sue difficoltà a spiegare, anche ai nuovi arri ...Prosegue lo scontro al veleno via tweet tra Calenda e Fratoianni, gemelli diversi che obbligano il Pd a compiere una scelta.