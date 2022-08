Elezioni 2022, alleanza Toti-Lupi e Cesa-Brugnaro riapre scontro su seggi centrodestra (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Si dovrebbe sciogliere lunedì, o al più tardi martedì il nodo dell’attribuzione dei seggi in quota centrista nel centrodestra, con un nuovo tavolo degli alleati. A complicare oggi la questione i due accorpamenti appena annunciati che vedono l’Nci di Maurizio Lupi fare un patto elettorale con Giovanni Toti, leader di Italia al Centro, d’accordo sul presentare un simbolo unitario. Stesso patto quello sottoscritto invece da Lorenzo Cesa per l’Udc e Luigi Brugnaro di ‘Coraggio Italia’. Nei patti della scorsa settimana, al temine di un incontro di vertice, si era previsto di attribuire 11 seggi ai centristi, in particolare a ‘Coraggio Italia’ e ‘Noi con l’Italia’. Ora la novità dell’ingresso in coalizione di Giovanni Toti e la decisione ... Leggi su italiasera (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Si dovrebbe sciogliere lunedì, o al più tardi martedì il nodo dell’attribuzione deiin quota centrista nel, con un nuovo tavolo degli alleati. A complicare oggi la questione i due accorpamenti appena annunciati che vedono l’Nci di Mauriziofare un patto elettorale con Giovanni, leader di Italia al Centro, d’accordo sul presentare un simbolo unitario. Stesso patto quello sottoscritto invece da Lorenzoper l’Udc e Luigidi ‘Coraggio Italia’. Nei patti della scorsa settimana, al temine di un incontro di vertice, si era previsto di attribuire 11ai centristi, in particolare a ‘Coraggio Italia’ e ‘Noi con l’Italia’. Ora la novità dell’ingresso in coalizione di Giovannie la decisione ...

