Covid in Lombardia: 4.692 positivi in 24 ore. Bergamo, 523 nuovi casi (Di venerdì 5 agosto 2022) I dati giornalieri Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (36), continuano a scendere i ricoverati nei reparti (-84). Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 5 agosto 2022) I dati giornalieri Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (36), continuano a scendere i ricoverati nei reparti (-84).

