Covid, i dati: 38.219 nuovi casi e 175 decessi. In calo ricoveri e terapie intensive. Tasso di positività stabile al 17% (Di venerdì 5 agosto 2022) Sono 38.219 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 42.976. Le vittime sono 175, in aumento rispetto alle 161 di ieri. Il Tasso di positività è 17%, stabile rispetto al 17,7% di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 223.852 tamponi. Calano ricoveri e terapie intensive: sono 351 i pazienti ricoverati attualmente in terapia intensiva, 11 in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 24. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 9.397, cioè 337 in meno rispetto a ieri. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.147.179, ovvero 28.115 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.251.774 i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Sono 38.219 icontagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 42.976. Le vittime sono 175, in aumento rispetto alle 161 di ieri. Ildiè 17%,rispetto al 17,7% di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 223.852 tamponi. Calano: sono 351 i pazienti ricoverati attualmente in terapia intensiva, 11 in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 24. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 9.397, cioè 337 in meno rispetto a ieri. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.147.179, ovvero 28.115 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.251.774 i ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - gi_pavanello : RT @SalazarYulia: DIDIER RAOULT, PRIMO VIROLOGO A LIVELLO MONDIALE PER H INDEX. ??L’epidemia è causata dai vaccini, i paesi più vaccinati a… - AseroGiovanna : RT @pbecchi: Dati mortalità Covid mese di luglio: 2020, 374 decessi; 2021, 497 decessi; 2022, 3733 decessi. Chi è responsabile di questi nu… - mbx1900 : Piccola deroga alla mia intenzione di nn dare più dati covid per agosto almemo Positivi 38219 CALO del 30% in 7 gg… - Flovecc : @FabrizioChiodo @GerardoDAmico l'Economist confronta l'excess deaths che non dipende da come si registrano i deces… -