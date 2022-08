(Di venerdì 5 agosto 2022) Arrivato in AEW lo scorso giugno,ha fatto immediatamente parlare di sé nella nuova avventura: lo svizzero infatti ha debuttato a Forbidden Door contro Zack Sabre Jr. in un ottimo match, poi ha preso parte (ed è stato MVP) al Blood & Guts match e infine ha conquistato il ROH World Championship ai danni di Jonathan Gresham. Se pensate che il wrestler si senta dunque ‘soddisfatto’ avete torto, perché lo Swiss Superman ha ancora molto da raggiungere in questa nuova grande esperienza post-WWE. Sogno nel cassetto Durante la conferenza stampa post Starrcade V,ha dichiarato di voler sfidare, spiegando anche il perché:“Conoscoda 10 anni, fin da quando lottava in Chikara e ognirimaneva a casa mia e ...

Zona_Wrestling : Claudio Castagnoli: 'Vorrei tanto affrontare Kazuchika Okada' - SpazioWrestling : ROH: Claudio Castagnoli commenta l'addio di Johnatan Gresham #ROH - souljahsingh : Claudio Castagnoli!!! #AEWDynamite - Rainbowarior17 : CLAUDIO CASTAGNOLI!!!!! #AEWDynamite - souljahsingh : Go Claudio Castagnoli!!! -

I risultati di Death Before Dishonor ROH World Title: Claudio Castagnoli batte Jonathan Gresham Un debutto con i fiocchi per lo svizzero in ROH che si laurea nuovo campione mondiale al termine di un ...ROH World Championship: Jonathan Gresham (C) vs Claudio Castagnoli Un vero e proprio "dream match" della tecnica tra due dei migliori wrestler in circolazione. Jonathan Gresham dovrà difendere il ... ROH: Claudio Castagnoli commenta l'addio di Johnatan Gresham Arrivato in AEW lo scorso giugno, Claudio Castagnoli ha fatto immediatamente parlare di sé nella nuova avventura: lo svizzero infatti ha debuttato a Forbidden Door contro Zack Sabre Jr. in un ottimo m ...