Anticipazioni Un altro domani | la puntata di oggi 5 Agosto

Leggi su zon

(Di venerdì 5 agosto 2022) L’avvincente storia di due donne vissute in due epoche diverse: Julia, una donna di 30 anni nella Spagna di, e sua nonna Carmen, che sbarca nella Guinea Equatoriale del 1950, allora una colonia spagnola. Entrambe lotteranno per prendere il controllo del proprio destino. Segui ledella soap di unsu Zon.it. Victor propone a Carmen di fidanzarsi ufficialmente, ma lei gli chiede del tempo per riflettere. Francisco deve ancora vedersela con i suoi problemi finanziari e con le minacce di Mateo, il capo dei trasportatori, che vuole più soldi. Una sera, un uomo aggredisce Carmen in fabbrica. Segui ZON.IT su Google News.