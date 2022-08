Amore, fede e Gesù negli scritti di Charles de Foucauld raccolti da padre Sapienza (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Pensieri estratti dai suoi numerosi scritti: nel libro ‘Charles de Foucauld fratello degli ultimi’ (Edizioni Viverein) padre Leonardo Sapienza ha curato una selezione di testi leggendo i quali “non abbiamo che da lasciarci contagiare dall’esperienza di Fratel Charles di Gesù in una ricerca sincera e instancabile dell’assoluto e nell’Amore ardente per la persona viva di Gesù Cristo”. I testi sono raccolti in diversi capitoli divisi per tematica: amicizia, Amore di Dio per l’uomo, Amore dell’uomo per Dio, Amore del prossimo (misericordia – mitezza), castità (verginità), conversione, croce (dolore, mortificazione, sofferenza), deserto (silenzio, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Pensieri estratti dai suoi numerosi: nel libro ‘defratello degli ultimi’ (Edizioni Viverein)Leonardoha curato una selezione di testi leggendo i quali “non abbiamo che da lasciarci contagiare dall’esperienza di Frateldiin una ricerca sincera e instancabile dell’assoluto e nell’ardente per la persona viva diCristo”. I testi sonoin diversi capitoli divisi per tematica: amicizia,di Dio per l’uomo,dell’uomo per Dio,del prossimo (misericordia – mitezza), castità (verginità), conversione, croce (dolore, mortificazione, sofferenza), deserto (silenzio, ...

