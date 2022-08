Victoria Cabello all’attacco: “Simona Ventura non è stata generosissima con me. X Factor? Una lotta tra ego” (Di giovedì 4 agosto 2022) “Simona Ventura? Non è stata generosissima con me, però sottoscrivo quello che ho sempre detto: era avanti, coraggiosa, moderna nel linguaggio, ha fatto scuola”. È una Victoria Cabello senza freni quella che si racconta oggi in un’intervista al Corriere della Sera, nella quale ripercorre alcuni degli episodi più divertenti della sua carriera e gli incontri con le grandi star del cinema all’epoca di Mtv e da inviata de Le Iene. Ma la conduttrice, che sta lavorando al ritorno in tv con un nuovo progetto su Sky previsto nel 2023, non risparmia anche alcune stoccate al vetriolo, come quella alla Ventura e ai compagni di giuria a X Factor (“una lotta tra ego”). LA FRECCIATINA DI Victoria Cabello CONTRO LA ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) “? Non ècon me, però sottoscrivo quello che ho sempre detto: era avanti, coraggiosa, moderna nel linguaggio, ha fatto scuola”. È unasenza freni quella che si racconta oggi in un’intervista al Corriere della Sera, nella quale ripercorre alcuni degli episodi più divertenti della sua carriera e gli incontri con le grandi star del cinema all’epoca di Mtv e da inviata de Le Iene. Ma la conduttrice, che sta lavorando al ritorno in tv con un nuovo progetto su Sky previsto nel 2023, non risparmia anche alcune stoccate al vetriolo, come quella allae ai compagni di giuria a X(“unatra ego”). LA FRECCIATINA DICONTRO LA ...

Corriere : Victoria Cabello: «Cattelan guida malissimo. Che litigio con Russel Crowe. X Factor? Una gara di ego» - infoitcultura : Victoria Cabello: 'Nella vita sono stata fortunata, ho dato sfogo a tutte le scemenze che mi venivano in mente' - infoitcultura : Victoria cabello: “Simona ventura non è stata generosa” - HuffPostItalia : Victoria Cabello: 'Nella vita sono stata fortunata, ho dato sfogo a tutte le scemenze che mi venivano in mente' - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Victoria Cabello: «Cattelan guida malissimo. Che litigio con Russel Crowe. X Factor? Una gara di ego» -