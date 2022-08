Un’offerta che esalta i sapori speciali delle birre artigianali, Birredamanicomio.com (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Milano, 4 agosto 2022. Ha conquistato una posizione di punta nel nostro Paese nell’ambito della vendita online delle birre artigianali. birre da Manicomio è l’e-commerce (www.birredamanicomio.com) ad aver centrato quest’obiettivo grazie a Un’offerta basata su una selezione che ha per protagonista le specialità più interessanti del panorama internazionale. In catalogo ci sono oltre 1000 prodotti artigianali, impreziositi da kit degustazione, opzioni regalo e tanti approfondimenti in cui scoprire abbinamenti saporiti e curiosità sul mondo della birra. Una qualità certificata. Sì, perché birredamanicomio.com, per il quarto anno consecutivo, viene attestata come una delle eccellenze del ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Milano, 4 agosto 2022. Ha conquistato una posizione di punta nel nostro Paese nell’ambito della vendita onlineda Manicomio è l’e-commerce (www.damanicomio.com) ad aver centrato quest’obiettivo grazie abasata su una selezione che ha per protagonista letà più interessanti del panorama internazionale. In catalogo ci sono oltre 1000 prodotti, impreziositi da kit degustazione, opzioni regalo e tanti approfondimenti in cui scoprire abbinamentiti e curiosità sul mondo della birra. Una qualità certificata. Sì, perchédamanicomio.com, per il quarto anno consecutivo, viene attestata come unaeccellenze del ...

AlfredoPedulla : Aggiornamento #Sanchez: non era fatta due giorni fa, non è fatta ora. L’#OM non ha formalizzato offerta precisa, qu… - raffaellapaita : “Le forze politiche di centrodestra si sono ormai schiacciate su posizioni sovraniste. Sono convinta che un… - AlfredoPedulla : #Pinamonti: la #Salernitana ha offerto 20 milioni sull’unghia, un grandissimo sforzo di #Iervolino. Offerta che l’… - SPalermo91 : RT @dariopelle3: #Arthur da considerarsi un giocatore del #Valencia. #Paredes quel che doveva fare con il #PSG lo ha fatto, ora si aspett… - bibble_mission : In più, sapendo che la linea PopUp ha un costo medio di listino di circa 25-30 euro, è immediato riconoscere un pre… -