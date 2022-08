Traffico Roma del 04-08-2022 ore 09:30 (Di giovedì 4 agosto 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovate in studio Massimo veschi lievi rallentamenti si incontrano al momento sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra l’uscita di Tor Bella Monaca è quella per la Roma L’Aquila stessa cosa in che regione è nata interna tra La Romanina e l’abbia sulla stessa via Appia per Traffico e lavori si sta in coda tra il bivio per la via dei Laghi e il raccordo in direzione San Giovanni ancora con poi sulla via Pontina qui a causarle è un incidente code quindi in direzione di Roma tra il bivio per Ardea e Pomezia Nord situazione invariata sulla Cassia Veientana dovete lavori si sta in coda e tour de ceveri e raccordo per lo stesso motivo troviamo code anche sulla via Cassia 3 La storta e il bivio per via della Giustiniana in entrata in città è sempre verso il centro ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovate in studio Massimo veschi lievi rallentamenti si incontrano al momento sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra l’uscita di Tor Bella Monaca è quella per laL’Aquila stessa cosa in che regione è nata interna tra Lanina e l’abbia sulla stessa via Appia pere lavori si sta in coda tra il bivio per la via dei Laghi e il raccordo in direzione San Giovanni ancora con poi sulla via Pontina qui a causarle è un incidente code quindi in direzione ditra il bivio per Ardea e Pomezia Nord situazione invariata sulla Cassia Veientana dovete lavori si sta in coda e tour de ceveri e raccordo per lo stesso motivo troviamo code anche sulla via Cassia 3 La storta e il bivio per via della Giustiniana in entrata in città è sempre verso il centro ...

Traffico Roma del 04-08-2022 ore 09:00

Luceverde Roma Buongiorno e ben Ritrovati i cuori per un incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra la Roma e Napoli e la sulla stessa via Appia per traffico e lavori troviamo con dei treni video per via dei Laghi e il raccordo in direzione San Giovanni in entrata in città Ci sono code poi sulla via ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2022 ore 08:45

INFINE, SI STA IN CODA SULLA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE CONGESTIONA IL TRAFFICO TRA VIA DEI RUTULI E POMEZIA IN DIREZIONE ROMA. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO ...