Tirreno come i Tropici, il mare tocca i 30 gradi (Di giovedì 4 agosto 2022) E' uno degli effetti delle quasi ininterrotte ondate di calore che si susseguono da maggio, provocate dall'espansione dell'anticiclone nordafricano ma l'acqua del mare troppo calda non e' un segnale ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) E' uno degli effetti delle quasi ininterrotte ondate di calore che si susseguono da maggio, provocate dall'espansione dell'anticiclone nordafricano ma l'acqua deltroppo calda non e' un segnale ...

Bruna71347573 : RT @CarlodeBlasio1: Dal Cnr arriva la conferma: il Tirreno è caldo come i Tropici, l'acqua ha raggiunto 30 gradi. In pericolo molti organis… - callmediggia : RT @ilaria_nofasci: Dobbiamo aprire gli occhi, in fretta. Non è un videogioco, non ci sono le vite come in Pac-Man, la terra è una, cosa l… - RossanaGiannan2 : RT @CarlodeBlasio1: Dal Cnr arriva la conferma: il Tirreno è caldo come i Tropici, l'acqua ha raggiunto 30 gradi. In pericolo molti organis… - ilaria_nofasci : Dobbiamo aprire gli occhi, in fretta. Non è un videogioco, non ci sono le vite come in Pac-Man, la terra è una, co… - ElisaeTh19 : RT @CarlodeBlasio1: Dal Cnr arriva la conferma: il Tirreno è caldo come i Tropici, l'acqua ha raggiunto 30 gradi. In pericolo molti organis… -