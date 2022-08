“Terzo figlio…” Belen Rodriguez e Stefano De Martino | lo scoop è servito | cosa si è scoperto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 agosto 2022) Si parla difiglio pere a raccontarlo a tutti è proprio la diretta interessata. Dopo il ritorno di fiamma, potentissimo, conDe, le cose tra i due sembrano andare alla grande. Chiaramente, questo è quello che i due scrivono, dichiarano e dimostrano sui social. Nessuno poi può saperesuccede nel privato. Tuttavia, per la prima volta, i due hanno deciso di non nascondersi e e farsi vedere a Ponza, insieme.: età, altezza, peso, misure, fidanzato, figli, ex famosi Dall’inverno scorso, periodo in cui sono tornati insieme per la seconda volta, questa è la prima volta che i due si fanno vedere senza problemi, o quantomeno senza far finta di essersi incontrati in un posto per caso. Ed è proprio ...