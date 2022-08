Sonia Bruganelli: “Molestie sul lavoro? Bisogna stare attenti a una cosa” (Di giovedì 4 agosto 2022) La opinionista del GF Vip Sonia Bruganelli ha rilasciato una intervista a Leggo dove ha toccato un tema molto delicato Torna a parlare Sonia Bruganelli e come al solito, quando prende la parola, non viene mai fuori niente di banale. La moglie di Paolo Bonolis ha rilasciato una interessante intervista al quotidiano Leggo, dove si è soffermata in modo particolare sulle violenze sul luogo di lavoro, un argomento dall’estrema delicatezza e sul quale la opinionista del GF Vip ha un pensiero netto: “Nella mia azienda, lavorano perlopiù donne. Dico sempre loro di stare attente a come si propongono. A volte, è meglio rinunciare a una cena per evitare che il proprio comportamento sia male interpretato. Se devo mandare una dipendente a un incontro, preferisco siano in due” – ha raccontato lady ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 4 agosto 2022) La opinionista del GF Vipha rilasciato una intervista a Leggo dove ha toccato un tema molto delicato Torna a parlaree come al solito, quando prende la parola, non viene mai fuori niente di banale. La moglie di Paolo Bonolis ha rilasciato una interessante intervista al quotidiano Leggo, dove si è soffermata in modo particolare sulle violenze sul luogo di, un argomento dall’estrema delicatezza e sul quale la opinionista del GF Vip ha un pensiero netto: “Nella mia azienda, lavorano perlopiù donne. Dico sempre loro diattente a come si propongono. A volte, è meglio rinunciare a una cena per evitare che il proprio comportamento sia male interpretato. Se devo mandare una dipendente a un incontro, preferisco siano in due” – ha raccontato lady ...

