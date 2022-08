Salernitana, serve un’accelerata sul mercato: Nicola ha gli uomini contati (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Tra tre giorni l’esordio ufficiale con il Parma in Coppa Italia, ma la Salernitana ha già evidenti problemi di organico. Non tutti sono legati al mercato, versante dal quale pure si attende qualcosa dopo le dichiarazioni del patron Iervolino. Le beghe principali riguardano l’infermeria che è già troppo piena. L’ultimo bollettino ufficiale riporta che anche Jaroszynski si è fermato per una piccola lesione all’adduttore che sarà nuovamente valutata tra una settimana, ma Nicola ha davvero gli uomini contati in vista degli attesi esordi in coppa e campionato. In attacco, dopo l’ufficialità di Bonazzoli, ancora non è arrivato il tanto atteso colpo. La società sta facendo il possibile per portare a casa un giocatore di livello, come testimonia l’offerta fatta pervenire ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Tra tre giorni l’esordio ufficiale con il Parma in Coppa Italia, ma laha già evidenti problemi di organico. Non tutti sono legati al, versante dal quale pure si attende qualcosa dopo le dichiarazioni del patron Iervolino. Le beghe principali riguardano l’infermeria che è già troppo piena. L’ultimo bollettino ufficiale riporta che anche Jaroszynski si è fermato per una piccola lesione all’adduttore che sarà nuovamente valutata tra una settimana, maha davvero gliin vista degli attesi esordi in coppa e campionato. In attacco, dopo l’ufficialità di Bonazzoli, ancora non è arrivato il tanto atteso colpo. La società sta facendo il possibile per portare a casa un giocatore di livello, come testimonia l’offerta fatta pervenire ...

tuco2023 : @dello__98 Hai 21 partite di campionato fino a dicembre. Di queste Posega ne deve giocare almeno 10. Contro squadre… - Jinglejunglebun : @deliux9 @FFunesto Rebic infortunato per 3/4 di campionato, così come Ibra. La somma dei gol non servono a nulla,… - Francoebbasta : @marifcinter Serve a poco aspettare il Sassuolo,il giocatore ha scelto l’Atalanta,altrimenti stava già alla Salernitana - LiberoFabeni5 : @FormelloInsider Che Mertens vada alla Salernitana, non ci credo, ma tanto il gestore ha detto che a noi non serve, perciò fatece na croce - palermo24h : Ex Milan, dopo 16 anni Inzaghi serve Barone il post della Salernitana -