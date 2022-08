Questa non è una protesta degli agricoltori in Piemonte (Di giovedì 4 agosto 2022) Il 29 luglio 2022 è stato pubblicato su Twitter un video di 12 secondi in cui si vedono due diverse riprese aeree di un gruppo di trattori che suonano il clacson, una di giorno e una di notte. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autrice del tweet, che recita: «Gli agricoltori del #Piemonte, la regione italiana confinante con Francia e Svizzera, si uniscono alle proteste. “Non siamo schiavi, siamo contadini!” Di notte, gli agricoltori condividono cibo, birra e musica con i cittadini sostenitori, benedicendo i trattori». Il video è stato ampiamente condiviso sui social in lingua italiana (ad esempio qui, qui e qui), ma anche in inglese, francese, rumeno, serbo e olandese. Si tratta di un contenuto reale, ma non mostra delle proteste organizzate dagli agricoltori italiani. Il contenuto del ... Leggi su facta.news (Di giovedì 4 agosto 2022) Il 29 luglio 2022 è stato pubblicato su Twitter un video di 12 secondi in cui si vedono due diverse riprese aeree di un gruppo di trattori che suonano il clacson, una di giorno e una di notte. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autrice del tweet, che recita: «Glidel #, la regione italiana confinante con Francia e Svizzera, si uniscono alle proteste. “Non siamo schiavi, siamo contadini!” Di notte, glicondividono cibo, birra e musica con i cittadini sostenitori, benedicendo i trattori». Il video è stato ampiamente condiviso sui social in lingua italiana (ad esempio qui, qui e qui), ma anche in inglese, francese, rumeno, serbo e olandese. Si tratta di un contenuto reale, ma non mostra delle proteste organizzate dagliitaliani. Il contenuto del ...

ladyonorato : Vergognoso. Continuare a invitare virologi turbovaccinisti senza scienziati esperti in contradditorio, che urlano s… - pietroraffa : == Fratoianni:'Se qualcuno mi dice che per fare questa intesa devo accettare di non battermi più contro il rigassif… - DadoneFabiana : L'unico leader politico in questa tornata elettorale a chiedere un salario minimo LEGALE, lotta all’inquinamento e… - mvolpe80 : @Andrea1994___ @PitSam7 Fa il post sul bilancio, si mette nella bio “personaggio pubblico”. Ma ripeto, non è il so… - lvoir : RT @Siciliano741: @lucianoghelfi ?????? No dai,non mi dire...sennò che fa? Ha solo il suo voto...e quello d Luciuzza chei rote(Lucia con le r… -