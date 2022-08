Quando la realtà supera l’immaginazione (Di giovedì 4 agosto 2022) Intorno alla metà degli anni ’60, iniziò a circolare tra gli artefici della contestazione generale l’espressione: “la Cina è vicina”. Era quella la stagione in cui il Presidente di quel paese, Mao Tse-Tung, appariva in Occidente come una minaccia concreta per la borghesia, mentre per i protagonisti della contestazione globale era un’espressione di attesa speranzosa, quasi un avvento laico. Tale espressione non era frutto della ipercreatività del momento, ma era stata presa pari pari dal romanzo omonimo della fine degli anni ’50. Il regista Marco Bellocchio ne ricavò un film lasciando invariato il titolo. Attualmente, evocando le stesse paure di quell’epoca, sta succedendo l’esatto contrario: la Cina sta prendendo sempre più le distanze dagli interlocutori di questa parte del mondo e le conseguenze sono già tangibili. Sono anni che Pechino è diventata per il commercio internazionale ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 agosto 2022) Intorno alla metà degli anni ’60, iniziò a circolare tra gli artefici della contestazione generale l’espressione: “la Cina è vicina”. Era quella la stagione in cui il Presidente di quel paese, Mao Tse-Tung, appariva in Occidente come una minaccia concreta per la borghesia, mentre per i protagonisti della contestazione globale era un’espressione di attesa speranzosa, quasi un avvento laico. Tale espressione non era frutto della ipercreatività del momento, ma era stata presa pari pari dal romanzo omonimo della fine degli anni ’50. Il regista Marco Bellocchio ne ricavò un film lasciando invariato il titolo. Attualmente, evocando le stesse paure di quell’epoca, sta succedendo l’esatto contrario: la Cina sta prendendo sempre più le distanze dagli interlocutori di questa parte del mondo e le conseguenze sono già tangibili. Sono anni che Pechino è diventata per il commercio internazionale ...

