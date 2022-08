Nicolas Vaporidis serve ai tavoli come cameriere: dopo l’Isola dei Famosi è tornato a lavorare nel suo ristorante a Londra (Di giovedì 4 agosto 2022) Nicolas Vaporidis, dopo l’esperienza a “l’Isola dei Famosi”, è tornato alla vita di tutti i giorni. Non in Italia. L’attore romano infatti ha raggiunto la sua nuova casa: Londra. In questa città Vaporidis ha deciso di offrire agli inglesi un viaggio culinario e gastronomico rigorosamente tutto “Made in Italy”. La cucina romana è la protagonista del ristorante che l’attore ha deciso di aprire nel cuore del quartiere alla moda di Clapham: “Taverna Trastevere”. Nicolas Vaporidis è il classico padrone di casa all’italiana: accoglie i clienti, serve al tavolo e fa il conto al bancone. Una presenza, la sua, a 360 gradi, che rafforza la sua passione e il legame con il pubblico. A conferma di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022)l’esperienza a “dei”, èalla vita di tutti i giorni. Non in Italia. L’attore romano infatti ha raggiunto la sua nuova casa:. In questa cittàha deciso di offrire agli inglesi un viaggio culinario e gastronomico rigorosamente tutto “Made in Italy”. La cucina romana è la protagonista delche l’attore ha deciso di aprire nel cuore del quartiere alla moda di Clapham: “Taverna Trastevere”.è il classico padrone di casa all’italiana: accoglie i clienti,al tavolo e fa il conto al bancone. Una presenza, la sua, a 360 gradi, che rafforza la sua passione e il legame con il pubblico. A conferma di ...

