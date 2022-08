Lazio- Sarri, CdS: “Voglio sempre una squadra vera” (Di giovedì 4 agosto 2022) Lazio- Sarri, CDS- Come riporta il CdS, con la grande intervista a Sarri il mister della Lazio che ha parlato di passato, presente e futuro. ” Maurizio Sarri in una smorfia complice: capisce di avermi turbato . Poi mi sorride. «Ho fatto gli esami un paio di mesi fa, con tanto di liquido di contrasto, è tutto a posto». In effetti sembra in gran forma. Eccoci u n o di fronte all’altro in un’insolita one to one. Mi godo il gioco di riflessi fra ieri e oggi, contagiato dal la su a affabilità e da una serenità quasi complice . Perde qualche minuto per elencar e le bellezze del nuovo centro sportivo, Formello land: il Lazio Lab, l’enorme palestra, i cinque campi al piano superiore. «Di sotto è un po’ claustrofobico , ma ugualmente fantastico , se ripassi ti porto in giro e ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 4 agosto 2022), CDS- Come riporta il CdS, con la grande intervista ail mister dellache ha parlato di passato, presente e futuro. ” Maurizioin una smorfia complice: capisce di avermi turbato . Poi mi sorride. «Ho fatto gli esami un paio di mesi fa, con tanto di liquido di contrasto, è tutto a posto». In effetti sembra in gran forma. Eccoci u n o di fronte all’altro in un’insolita one to one. Mi godo il gioco di riflessi fra ieri e oggi, contagiato dal la su a affabilità e da una serenità quasi complice . Perde qualche minuto per elencar e le bellezze del nuovo centro sportivo, Formello land: ilLab, l’enorme palestra, i cinque campi al piano superiore. «Di sotto è un po’ claustrofobico , ma ugualmente fantastico , se ripassi ti porto in giro e ...

AlfredoPedulla : #Cucurella-#Chelsea e #Udogie-#Brighton (vecchia idea di giugno) è una possibilità in più per #EmersonPalmieri-… - AlfredoPedulla : #LuisAlberto: la soluzione (#Siviglia o no) nel giro di 5-6 giorni. #Sarri ritiene #Ilic (bloccato dalla #Lazio) pe… - AndreaP73 : @InsiderLazio Dopo lette le parole di Mister Sarri posso solo dire che grande... Aggiungo anche che nelle radio mol… - LazionewsEu : Dalla #Lazio al futuro di #LuisAlberto e #Acerbi, che hanno fatto presente alcune cose: #Sarri è un fiume in piena… - NicoColangelo : @EmanueleBottoni Non è proprio in grado di giocare senza le coperture altrui.È un suo limite tecnico enorme.Fossi i… -