Koulibaly su Lukaku: «Non si è integrato con l'ambiente» (Di giovedì 4 agosto 2022) L'attuale difensore del Chelsea Koulibaly ha rilasciato dichiarazioni nei confronti del centravanti Romelu Lukaku Alla presentazione ufficiale con il Chelsea, l'ex difensore del Napoli Koulibaly ha citato l'ex giocatore dei blues Romelu Lukaku. «Penso che Lukaku non sia riuscito a trovare la serenità giusta: aspetto tanto fondamentale quanto decisivo per il rendimento di un calciatore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

