(Di giovedì 4 agosto 2022) Prosegue la crescita di FdI, che si confermaalla guida di una coalizione diampiamente maggioritaria, con Giorgiaprima fra i leader politici che gli italiani vorrebbero come. Segue il Pd, che ben lontano dal risollevare il centrosinistra, anche con l’apporto di Carlo Calenda, e con Enrico Letta penultimo nella classifica dei potenziali. IlDemos per l’Atlante politico di, conferma l’andamento delle intenzioni di voto da parte degli italiani, facendo emergere, scrive Ilvo Diamanti, «tendenze piuttosto chiare», tra le quali la prima è la «netta prevalenza dei partiti di». Il consensopernel ...

marcodimaio : Il “sondaggio shock” di Rep dice anche che per il 46% degli elettori dem @matteorenzi 'è un politico esperto, conos… - repubblica : Elezioni, alleanze difficili. Sondaggio shock: solo l'un per cento degli elettori Pd apprezza l'operato di Renzi - aldo_rovi : RT @SecolodItalia1: Il sondaggio di “Repubblica”: Meloni premier, FdI primo partito e centrodestra sopra di 15 punti - effefabius : RT @SecolodItalia1: Il sondaggio di “Repubblica”: Meloni premier, FdI primo partito e centrodestra sopra di 15 punti - SecolodItalia1 : Il sondaggio di “Repubblica”: Meloni premier, FdI primo partito e centrodestra sopra di 15 punti… -

Il percorso verso le prossime elezioni appare complicato, anche se ilcondotto da Demos per l'Atlante Politico difa emergere tendenze chiare. Si osserva una netta prevalenza dei partiti di centrodestra sia nelle intenzioni di voto, sia nelle ...Ilcondotto da Demos per l'Atlante Politico difa emergere tendenze piuttosto chiare. Si osserva, infatti, una netta prevalenza dei partiti di Centro - Destra . Sia nelle ...Il Partito Democratico è in crescita e tallona FdI e Calenda è oltre il 5%: il sondaggio Demos mette Meloni in testa e Draghi “nel cuore” degli italiani ...Il patto tra il Pd e Azione mette a rischio un accordo tra i dem, Sinistra italiana ed Europa verde, e anche con Luigi Di Maio. Fratoianni e Bonelli hanno saltare l’’incontro con Letta perché sono «ca ...