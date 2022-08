(Di giovedì 4 agosto 2022) ROMA – “Dignità e rispetto reciproco, questo è il messaggio che ho trasferito ai potenzialidella coalizione”. È il senso, si apprende, del discorso di Luigi Di(foto), capo politico di Impegno civico, all’assemblea dei parlamentari della forza politica. “A mio avviso la coalizione deve essere la più ampia possibile per essere competitiva e fermare gli estremismi – ha detto il ministro degli Esteri – Nelle prossime ore bisogna capire dove vuole andare questa coalizione e che coalizione si vuole costruire. Ma una cosa è certa: lepolitiche di una coalizione non posessere differenziate in partiti diA e diB”. L'articolo L'Opinionista.

raffaellapaita : Calenda, una cosa è evitare elezioni anticipate che avrebbero portato alla vittoria di Salvini. Una cosa è andare a… - Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, l'affondo di Di Battista: 'Politica ridotta a un ufficio di collocamento'. - Adnkronos : Il patto tra il Pd e Azione mette a rischio un accordo tra i dem, Sinistra italiana ed Europa verde, e anche con Lu… - Lopinionista : Elezioni, Di Maio agli alleati: 'Non ci sono forze di serie A e B' - Guvizzini : RT @davide_digiorgi: #Pd ha chiuso accordo con una persona che non vuole il reddito di cittadinanza (#Calenda) e nello stesso giorno ha gar… -

2022, la diretta Ore 13.33 - 'Quello della massa critica, è un discorso che con il ... ( Ore 11.51 - A quanto apprende l'Adnkronos, Luigi Diha riunito questa mattina i parlamentari di ...Si segnala anche l'irritazione di Luigi Di, che chiede "rispetto e parità di trattamento" per ... cosa è e quando è stato usato "Al Voto", la newsletter di Repubblica per le2022. ...ROMA - "Dignità e rispetto reciproco, questo è il messaggio che ho trasferito ai potenziali alleati della coalizione". È il senso, si apprende, del ...Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permette ...