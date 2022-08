Draghi: "Decreto finanziato da una crescita straordinaria" (Di giovedì 4 agosto 2022) AGI - "L'andamento dell'economia e' di gran lunga migliore del previsto, merito della capacità degli italiani, delle imprese e della politica del governo che ha mantenuto l'obiettivo del deficit". Lo ha detto il premier Mario Draghi spiegando che per il dl Aiuti bis non c'è stato bisogno di alcuno scostamento. "Queste misure si aggiungono a quelle già fatte nel corso dell'anno: 35 miliardi in quest'anno per mitigare gli effetti dei rincari. Il totale delle misure di oggi è di 15 miliardi più altri 2 miliardi di misure aggiuntive", ha spiegato il premier. "Si tratta di 17 miliardi che si vanno ad aggiungere ai 35 già stanziati", ha osservato. "La crescita annuale è pari al 3,4%, più di quanto stimato in aprile per tutto il 2022 dal Mef. Si tratta di un dato molto positivo, sia se lo confrontiamo con i dati recenti che con quelli degli altri Paesi. ... Leggi su agi (Di giovedì 4 agosto 2022) AGI - "L'andamento dell'economia e' di gran lunga migliore del previsto, merito della capacità degli italiani, delle imprese e della politica del governo che ha mantenuto l'obiettivo del deficit". Lo ha detto il premier Mariospiegando che per il dl Aiuti bis non c'è stato bisogno di alcuno scostamento. "Queste misure si aggiungono a quelle già fatte nel corso dell'anno: 35 miliardi in quest'anno per mitigare gli effetti dei rincari. Il totale delle misure di oggi è di 15 miliardi più altri 2 miliardi di misure aggiuntive", ha spiegato il premier. "Si tratta di 17 miliardi che si vanno ad aggiungere ai 35 già stanziati", ha osservato. "Laannuale è pari al 3,4%, più di quanto stimato in aprile per tutto il 2022 dal Mef. Si tratta di un dato molto positivo, sia se lo confrontiamo con i dati recenti che con quelli degli altri Paesi. ...

