DIRETTA | Supplenze GAE e GPS, le risposte alle vostre domande: QUESTION TIME con Varengo (Cisl Scuola) (Di giovedì 4 agosto 2022) Nuovo appuntamento con QUESTION TIME, lo spazio di consulenza live di Orizzonte Scuola: giovedì 4 agosto alle ore 14,15 collegamento con Attilio Varengo, componente della segreteria nazionale Cisl Scuola, per proseguire il tema delle domande di supplenza da Gae Gps. Conduce Fabrizio De Angelis, giornalista di Orizzonte Scuola. L'articolo DIRETTA Supplenze GAE e GPS, le risposte alle vostre domande: QUESTION TIME con Varengo (Cisl Scuola) . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 agosto 2022) Nuovo appuntamento con, lo spazio di consulenza live di Orizzonte: giovedì 4 agostoore 14,15 collegamento con Attilio, componente della segreteria nazionale, per proseguire il tema delledi supplenza da Gae Gps. Conduce Fabrizio De Angelis, giornalista di Orizzonte. L'articoloGAE e GPS, lecon) .

lacittanews : Di redazione Se non si inserisce una preferenza perché magari troppo lontana dalla propria residenz… - zazoomblog : DIRETTA Supplenze da GaE e GPS dalle scelte delle scuole fino al sostegno: la VIDEO GUIDA passo dopo passo -… - lacittanews : Di redazione Domande per le supplenze e la scelta delle scuole da parte degli aspiranti inclusi nel… - lacittanews : Di redazione Dal 2 al 16 agosto sarà possibile inviare la domanda in merito alle supplenze. Sia per… - CislScuolaFVG : RT @cislscuola: Supplenze e Gps 2022, chiarimenti e novità della circolare. Diretta Tecnica della Scuola 1° agosto ore 16.30 @CislNazionale… -