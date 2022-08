(Di giovedì 4 agosto 2022) La chirurgia dellaè in oculistica l'più frequente e allo stesso tempo più antico, ma non per questo ha smesso di evolvere e aggiornarsi. Con piùa disposizione risulta ...

Affaritaliani : Cataratta, tecnologia e lenti premium. Intervento anche d'estate -

Il Sole 24 ORE

La chirurgia dellaè in oculistica l'intervento più frequente e allo stesso tempo più antico, ma non per questo ha smesso di evolvere e aggiornarsi. Con piùa disposizione risulta utile quindi per ...... acuta o prolungata, si registrano rispettivamente l'insorgenza dellae lo sviluppo di ... Lo sviluppo di una similerichiede innanzitutto di determinare le caratteristiche della ... Cataratta, tecnologia e lenti premium. Intervento anche d'estate - Il Sole 24 ORE Roma, 4 ago. (askanews) - La chirurgia della cataratta è in oculistica l'intervento più frequente e allo stesso tempo più antico, ma non per questo ha smesso di evolvere e aggiornarsi. Con più ...