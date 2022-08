Caro Mertens.... ci stai insegnando ad essere napoletani migliori (Di giovedì 4 agosto 2022) Caro Dries, il video della Tua lettera ai napoletani e alla città di Napoli, insegna a tutti noi ad essere dei napoletani migliori. Hai deciso di far nascere Tuo figlio a Napoli e di chiamarlo Ciro e di essere fiero di sapere che un giorno andrà in giro per il mondo con la fierezza di essere Napoletano. Il Tuo gesto di aspettare fino all'ultimo secondo, prima di lasciare Napoli, e le Tue lacrime al pensiero di doverlo fare, ricordano le lacrime di tante famiglie che hanno visto figli e genitori andar via. E oggi le Tue lacrime si mischiano con le nostre. Tu sarai il più grande ambasciatore di questa città ovunque andrai. E quando ritornerai sarà una gioia per tutti noi. Perché Tu ritornerai per non partire mai più.... Adesso hai un paio d'anni per andare a ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 4 agosto 2022)Dries, il video della Tua lettera aie alla città di Napoli, insegna a tutti noi addei. Hai deciso di far nascere Tuo figlio a Napoli e di chiamarlo Ciro e difiero di sapere che un giorno andrà in giro per il mondo con la fierezza diNapoletano. Il Tuo gesto di aspettare fino all'ultimo secondo, prima di lasciare Napoli, e le Tue lacrime al pensiero di doverlo fare, ricordano le lacrime di tante famiglie che hanno visto figli e genitori andar via. E oggi le Tue lacrime si mischiano con le nostre. Tu sarai il più grande ambasciatore di questa città ovunque andrai. E quando ritornerai sarà una gioia per tutti noi. Perché Tu ritornerai per non partire mai più.... Adesso hai un paio d'anni per andare a ...

RitaArso : @viola_ardone Caro Mertens, i miei figli tifano Napoli. Quando erano più piccoli, 9 anni fa, e io non ti conoscevo… - Cuoreazzurro_NA : @dries_mertens14 Caro Dries, mio figlio, 11 anni, sono giorni che non mi parla perché non l'ho mai portato a vedere… - UmileEsperto : Caro @ADeLaurentiis dopo quello che hai fatto a Mertens hai chiuso a Napoli! VENDI E VATTENE BUFFONE ARROGANTE #A16… - UmileEsperto : @ADeLaurentiis @Alanfriedman Caro Aurelio dopo quello che hai fatto a Mertens hai chiuso a Napoli! VENDI E VATTENE… - UmileEsperto : @sscnapoli Caro Aurelio dopo quello che hai fatto a Mertens hai chiuso a Napoli! VENDI E VATTENE BUFFONE ARROGANTE… -

Videomessaggio Mertens, commozione ma anche polemiche - Social Commentando un tweet dello scorso aprile di De Laurentiis, in posa con Mertens e il piccolo Ciro e con la didascalia 'Per adesso ho fatto un contratto a Ciro Romeo', Borbonico 1926 sentenzia: 'Caro ... Videomessaggio Mertens, commozione ma anche polemiche - Top News Commentando un tweet dello scorso aprile di De Laurentiis, in posa con Mertens e il piccolo Ciro e con la didascalia 'Per adesso ho fatto un contratto a Ciro Romeo', Borbonico 1926 sentenzia: 'Caro ... L'Allenatore medio Iervolino: “Non abbiamo fatto alcuna offerta formale per Mertens” Iervolino, presidente della Salernitana, smentisce le voci di un'offerta dei campani per Mertens ma non chiude totalmente la porta al belga. La difficile estate di Dries Mertens Dopo ben nove stagioni condite con oltre 100 gol, il Napoli ha deciso di separarsi da Dries Mertens non rinnovando il contratto ... Commentando un tweet dello scorso aprile di De Laurentiis, in posa cone il piccolo Ciro e con la didascalia 'Per adesso ho fatto un contratto a Ciro Romeo', Borbonico 1926 sentenzia: '...Commentando un tweet dello scorso aprile di De Laurentiis, in posa cone il piccolo Ciro e con la didascalia 'Per adesso ho fatto un contratto a Ciro Romeo', Borbonico 1926 sentenzia: '... Caro Napoli, e se Mertens andasse alla Juventus Iervolino, presidente della Salernitana, smentisce le voci di un'offerta dei campani per Mertens ma non chiude totalmente la porta al belga.Dopo ben nove stagioni condite con oltre 100 gol, il Napoli ha deciso di separarsi da Dries Mertens non rinnovando il contratto ...