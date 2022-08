Al PalaLemine si gioca anche all’esterno | pronti i campi da basket | calcetto e pallavolo

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo aver cambiato “faccia” al suo interno con la nuova pavimentazione in parquet, ora ilad Almenno San Bartolomeo si rifà il look. Il nuovo tassello ad inserirsi nel grande mosaico di restyling del Palazzetto dello Sporto di via Montale sono ioutodoor pere calcio a 3, appena completati e che si trovano nell’area tra il Palazzetto e l’edificio che ospita il bar e gli uffici. “Una novità importante in favore non solo degli sportivi almennesi ma, in generale, di tutti i giovani e gli adolescenti almennesi, che potranno fruire di nuovi spazi aggregativi – fa sapere il primo cittadino Alessandro Frigeni -. In particolare sono stati realizzati i nuovidae ...