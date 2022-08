TheFork, bilancio di mezza estate: ondata di caldo, ma è boom di prenotazioni al ristorante, luglio da record (Di mercoledì 3 agosto 2022) TheFork, leader per la prenotazione online dei ristoranti, annuncia oggi i risultati di un’analisi dell’andamento dei ristoranti sulla piattaforma nel periodo giugno-luglio 2022. L’ondata di caldo delle ultime settimane non ha disincentivato l’uscita al ristorante: i primi due mesi di quest’estate cocente segnano infatti il record storico di prenotazioni su TheFork, +40% rispetto al 2021 e +25% rispetto al 2019. Questi numeri battono il primato detenuto da agosto 2021, il che fa ben sperare sui risultati del prossimo mese e su una ripresa per il settore sempre più solida. Trend positivo in tutto il Belpaese Ottima la stagione per il Sud che solo a luglio 2022 segna un +50% di prenotazioni rispetto al ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 agosto 2022), leader per la prenotazione online dei ristoranti, annuncia oggi i risultati di un’analisi dell’andamento dei ristoranti sulla piattaforma nel periodo giugno-2022. L’didelle ultime settimane non ha disincentivato l’uscita al: i primi due mesi di quest’cocente segnano infatti ilstorico disu, +40% rispetto al 2021 e +25% rispetto al 2019. Questi numeri battono il primato detenuto da agosto 2021, il che fa ben sperare sui risultati del prossimo mese e su una ripresa per il settore sempre più solida. Trend positivo in tutto il Belpaese Ottima la stagione per il Sud che solo a2022 segna un +50% dirispetto al ...

italiaserait : TheFork, bilancio di mezza estate: ondata di caldo, ma è boom di prenotazioni al ristorante, luglio da record - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: TheFork, leader per la prenotazione online dei ristoranti, annuncia oggi i risultati di un’analisi dell’andamento dei… - Gazzettadmilano : TheFork, leader per la prenotazione online dei ristoranti, annuncia oggi i risultati di un’analisi dell’andamento d… - Gazzettadmilano : TheFork, leader per la prenotazione online dei ristoranti, annuncia oggi i risultati di un’analisi dell’andamento d… - Gazzettadmilano : TheFork, bilancio di mezza estate: ondata di caldo ma boom di prenotazioni al ristorante, luglio da record. -