Spezia | che sorpresa per la porta | accordo raggiunto per un italiano

Da diversi giorni, ormai, Lo Spezia sta cercando un nuovo portiere. Con Provedel in uscita verso la Lazio, infatti, il club ligure vuole regalare un nuovo estremo difensore a Luca Gotti. E' stato fatto un tentativo per Dragowski della Fiorentina, ma la trattativa non è andata a buon fine. In questi ultimi minuti, però, sembrerebbe che i bianconeri abbiano finalmente raggiunto l'accordo per un giovane portiere italiano. Stando a quanto riportato da Luca Marchetti ai microfoni di SkySport, Lo Spezia avrebbe raggiunto un'intesa di massima con il Napoli per Alex Meret. A quanto pare, il classe 1995 rinnoverà prima il suo contratto con il club partenopeo e successivamente verrà girato in prestito ai liguri.

