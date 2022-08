Sono state disposte misure cautelari contro 5 persone per una truffa da oltre un milione di euro sul reddito di cittadinanza (Di mercoledì 3 agosto 2022) Martedì la procura di Torino ha disposto misure cautelari nei confronti di 5 persone accusate di essere coinvolte a vario titolo in una truffa per cui una serie di cittadini stranieri percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. L’operazione è stata Leggi su ilpost (Di mercoledì 3 agosto 2022) Martedì la procura di Torino ha dispostonei confronti di 5accusate di essere coinvolte a vario titolo in unaper cui una serie di cittadini stranieri percepivano indebitamente ildi cittadinanza. L’operazione è stata

CarloCalenda : Amici di @ItaliaViva io capisco la vostra scelta di andare da soli. Però la morale sul PD da tutte persone che sono… - SeaWatchItaly : ????? La sentenza CGUE è una chiara vittoria per il soccorso in mare. Per mesi #SeaWatch3 e #SeaWatch4 sono state t… - _Carabinieri_ : Due persone, ritenute responsabili di rapina in casa a un anziano, sono state sottoposte a fermo di Polizia Giudizi… - Marinvik63 : RT @AleksL74: #Putin: 'Le decisioni di sanzioni sono state prese dai paesi occidentali per motivi di interessi politici, opportunistici e n… - GABRIELESPIZ : RT @AleksL74: #Putin: 'Le decisioni di sanzioni sono state prese dai paesi occidentali per motivi di interessi politici, opportunistici e n… -