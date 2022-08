Omicidio in spiaggia a Torvaianica: arrestato il mandante e due complici (Di mercoledì 3 agosto 2022) Pomezia – Altre tre misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri in relazione all’Omicidio di Torvaianica, vicino Roma, nel quale aveva perso la vita l’albanese Shehaj Selavdi, ucciso il 20 settembre del 2020. A finire in carcere – in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Roma su richiesta della Dda – sono un pregiudicato 40enne di origini napoletane, gravemente indiziato di essere il mandante dell’Omicidio e suo cognato, gravemente indiziato del reperimento dell’arma del delitto. Disposto invece l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un altro uomo, accusato di aver fornito il motorino utilizzato dai killer. L’Omicidio e le indagini Selavdi, detto “Simone”, è stato ucciso nei pressi dello stabilimento “Bora Bora” sul lungomare Sirene ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 3 agosto 2022) Pomezia – Altre tre misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri in relazione all’di, vicino Roma, nel quale aveva perso la vita l’albanese Shehaj Selavdi, ucciso il 20 settembre del 2020. A finire in carcere – in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Roma su richiesta della Dda – sono un pregiudicato 40enne di origini napoletane, gravemente indiziato di essere ildell’e suo cognato, gravemente indiziato del reperimento dell’arma del delitto. Disposto invece l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un altro uomo, accusato di aver fornito il motorino utilizzato dai killer. L’e le indagini Selavdi, detto “Simone”, è stato ucciso nei pressi dello stabilimento “Bora Bora” sul lungomare Sirene ...

