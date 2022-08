Manfredonia, maltrattamenti e violenze sessuali in Rsa: 4 arresti (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Polizia di Stato di Foggia ha arrestato 4 operatori socio - sanitari accusati di maltrattamenti, in un caso anche di violenza sessuale, nei confronti degli anziani ospiti di una Rsa di Manfredonia. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Polizia di Stato di Foggia ha arrestato 4 operatori socio - sanitari accusati di, in un caso anche di violenza sessuale, nei confronti degli anziani ospiti di una Rsa di. ...

Affaritaliani : Manfredonia, maltrattamenti e violenze sessuali in Rsa: 4 arresti - Open_gol : L’inchiesta partita da un file audio-video in cui si sentivano le urla di un’anziana - Rosskitty77 : Arresti domiciliari? Gogna sulla pubblica piazza, così che gli si ricambi pubblicamente i servizi resi. Bastardi!??… - Rosskitty77 : ??????Orrore nel Foggiano: arrestati 4 oss di una Rsa, uno per violenza sessuale sui degenti - marcuspascal1 : RT @News24_it: Orrore nel Foggiano: arrestati 4 oss di una Rsa, uno per violenza sessuale sui degenti - FoggiaToday -