Le voci su Wikipedia possono condizionare alcune sentenze legali (Di mercoledì 3 agosto 2022) Per capire quanto Wikipedia possa essere influente anche negli ambiti più insospettabili, occorre senza dubbio raccontare lo studio condotto da Maynooth University, MIT e Cornell University in Irlanda. Questi istituti accademici hanno creato appositamente 150 voci di Wikipedia su presunte decisioni della Corte Suprema di Giustizia locale, ne hanno selezionato circa la metà e le hanno pubblicate sull'enciclopedia open source: il loro scopo era verificare se, da queste storie totalmente inventate, potessero derivare conseguenze sul sistema giudiziario. Il risultato è stato sorprendente: era infatti aumentato del 20% il numero di citazioni di una determinata sentenza legale dopo la pubblicazione di una di queste voci su Wikipedia. In poche parole, alcuni giudici – in casi per fortuna circoscritti – si ...

