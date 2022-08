La poliziotta no-green pass si candida: “Basta con le violazioni dei diritti” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo Stefano Puzzer, leader dei no-green pass di Trieste, anche Nunzia Alessandra Schilirò sbarca in politica. L'ex vice-questore di Roma - ha diretto per quattro anni la Quarta sezione della Squadra Mobile di Roma - sarà candidata con Italexit, partito guidato da Gianluigi Paragone. Schilirò, soprannominata Nandra, era stata sottoposta ad un procedimento disciplinare da parte della Polizia e a successivamente sospesa per le sue posizione sul vaccino, sul green pass e sulla gestione del Covid, diventando nota al grande pubblico in particolare per aver detto che l'obbligo di green pass sul lavoro era “illegittimo” nel corso di una manifestazione contro le misure restrittive andata in scena a San Giovanni a Roma. “Mi sarebbe piaciuto che ci potesse essere un ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo Stefano Puzzer, leader dei no-di Trieste, anche Nunzia Alessandra Schilirò sbarca in politica. L'ex vice-questore di Roma - ha diretto per quattro anni la Quarta sezione della Squadra Mobile di Roma - saràta con Italexit, partito guidato da Gianluigi Paragone. Schilirò, soprannominata Nandra, era stata sottoposta ad un procedimento disciplinare da parte della Polizia e a successivamente sospesa per le sue posizione sul vaccino, sule sulla gestione del Covid, diventando nota al grande pubblico in particolare per aver detto che l'obbligo disul lavoro era “illegittimo” nel corso di una manifestazione contro le misure restrittive andata in scena a San Giovanni a Roma. “Mi sarebbe piaciuto che ci potesse essere un ...

