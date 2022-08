Juventus, per l’attacco torna di moda Werner: la formula per arrivare all’attaccante (Di mercoledì 3 agosto 2022) In attacco, per la Juventus, è tornata di moda la pista Werner; in questa ore dovrebbe essere stata trovata la formula giusta. Uno degli obiettivi della società bianconera da qui a fine mercato è, senza dubbio, l’attaccante; Allegri ha bisogno di una punta che riesca a sostituire Vlahovic all’interno di una stagione lunga 295 giorni, mondiale compreso. Il centravanti serbo non può giocare tutte le partite e, proprio per questo, la società vuole regalare al tecnico una valida alternativa. Sono diversi i nomi messi nell’agenda dei bianconeri anche se potrebbe essere nuovamente valida la soluzione Werner; cerchiamo di capire come stanno le cose. LaPresseSono giorni caldi e non solo per le temperature ma anche a livello di mercato con le varie società alla ricerca dei rinforzi necessari in ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 3 agosto 2022) In attacco, per la, èta dila pista; in questa ore dovrebbe essere stata trovata lagiusta. Uno degli obiettivi della società bianconera da qui a fine mercato è, senza dubbio, l’attaccante; Allegri ha bisogno di una punta che riesca a sostituire Vlahovic all’interno di una stagione lunga 295 giorni, mondiale compreso. Il centravanti serbo non può giocare tutte le partite e, proprio per questo, la società vuole regalare al tecnico una valida alternativa. Sono diversi i nomi messi nell’agenda dei bianconeri anche se potrebbe essere nuovamente valida la soluzione; cerchiamo di capire come stanno le cose. LaPresseSono giorni caldi e non solo per le temperature ma anche a livello di mercato con le varie società alla ricerca dei rinforzi necessari in ...

GiovaAlbanese : #Pogba farà una terapia conservativa per 5 settimane: prima parte tra palestra e piscina, seconda in campo con lavo… - DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc si inserisce per #Raspadori e prova il sorpasso ai danni del @sscnapoli. Il… - juventusfc : Ci vediamo a casa! Juventus ?? Spezia ?? Allianz Stadium! Vendita aperta per i member ?? #JuveSpezia - Tiarossi2 : RT @ValePieraccini: (#GdS) Per la prima di campionato contro il #Sassuolo, il centrocampo della #Juventus potrebbe essere composto così: #L… - DesePeppe : @FrancoGordon97 @viasyba Kean purtroppo a meno di clamorose offerte rimarrà un giocatore della Juventus per i prossimi 2 anni. -