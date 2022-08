Fiumicino | cercasi scrutatori per le elezioni del 25 settembre 2022 | come fare domanda

(Di mercoledì 3 agosto 2022)– In vista dellepolitiche che si terranno il prossimo 25, le persone iscritte all’Albo deglie che sono disoccupate o studenti non lavoratori possono presentareper essere nominate. La/dichiarazione, a cui dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento valido, dovrà essere consegnata entro lunedì 29 agostotramite la PEC: protocollo.generale@pec.comune..rm.it. Saranno nominati n.178, ossia 3per ognuno dei 58 seggi più 4per il seggio “volante” n.42. Le operazioni ai seggi avranno inizio alle ore 16:00 di sabato 24/09/e si chiuderanno ...

La Commissione Cinematografica del Comune di Fiumicino informa che sono ancora aperti i casting per il film - progetto Rai che si girerà presso una scuola di Fiumicino nella prima decade di agosto. Si ricorda a tutte le ragazze e i ragazzi della Città che una produzione cinematografica sta cercando giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, residenti a Fiumicino.

Il Pontefice è atterrato a Fiumicino dal Canada. E ha fatto anche un appello alla politica italiana: "Responsabilità, responsabilità civica" "Non credo che io possa andare con lo stesso ritmo dei viaggi..."

Proseguono i controlli dei carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma all'aeroporto Leonardo da Vinci secondo il piano strategico organizzato dal comando dei Carabinieri di Roma per contrastare degrado...