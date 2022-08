Fine vita, Cappato si autodenuncia per la morte di Elena: “Agli italiani impedito di esprimersi su eutanasia. Continueremo ad aiutare le persone” (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Non c’è stata nessuna risposta dal Parlamento e dai capi di partito sull’eutanasia negli ultimi nove anni. Ci sono persone però che non hanno più tempo e che non possono più aspettare le scuse dei prossimi capi di partito”. Questa mattina a Milano Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, accompagnato dalla legale Filomena Gallo, si è autodenunciato ai carabinieri per avere portato Elena, una signora veneta di 69, malata terminale, in una clinica svizzera per il suicidio assistito. “Un aiuto indispensabile” come ha sottolineato Cappato che cinque anni fa, nella stessa caserma, aveva raccontato alle forze dell’ordine le modalità dell’aiuto a Dj Fabo. “Da lì era partito un percorso giudiziario che aveva portato fino al riconoscimento del suicidio assistito ma solo per un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Non c’è stata nessuna risposta dal Parlamento e dai capi di partito sull’negli ultimi nove anni. Ci sonoperò che non hanno più tempo e che non possono più aspettare le scuse dei prossimi capi di partito”. Questa mattina a Milano Marco, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, accompagnato dalla legale Filomena Gallo, si èto ai carabinieri per avere portato, una signora veneta di 69, malata terminale, in una clinica svizzera per il suicidio assistito. “Un aiuto indispensabile” come ha sottolineatoche cinque anni fa, nella stessa caserma, aveva raccontato alle forze dell’ordine le modalità dell’aiuto a Dj Fabo. “Da lì era partito un percorso giudiziario che aveva portato fino al riconoscimento del suicidio assistito ma solo per un ...

Agenzia_Ansa : VIDEO I Fine vita, il messaggio della 69enne veneta accompagnata in Svizzera da Marco Cappato. La donna era malata… - petergomezblog : Fine vita, Marco Cappato accompagna in Svizzera 69enne malata: “Solo lì può ottenere quello che deve essere un suo… - fattoquotidiano : Il silenzio dei partiti sulla morte di Elena: anche dopo l’annuncio di Cappato, non c’è spazio per il fine vita in… - GIACCHIRBI : @Morenozagor I lazzaroni raccontano la storia di una donna che arrivava se il pericolo era serio per consolarsi del… - valessandra59 : RT @AlbertoLetizia2: Qualunque sia la nostra opinione su eutanasia e fine vita, dobbiamo avere grande rispetto per Marco Cappato che da ann… -