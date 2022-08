(Di mercoledì 3 agosto 2022)'calda' per l'autostrada del Brennero, non solo per quanto riguarda le temperatura, ma anche il. Si delinea infatti un'da, con valori che superano quelli registrati prima ...

La Sicilia

Si delinea infatti un'da record, con valori che superano quelli registrati prima della ... L'continua a investire sulla sicurezza e, nonostante il forte aumento del traffico, nel ...Qualche settimana fa abbiamo riportato un racconto analogo : un sabato di passione per ricaricare sulla. È vero che d'capita spesso di far la fila anche per la benzina, ma in ... Estate: Autobrennero, traffico oltre record pre-prepandemia Estate 'calda' per l'autostrada del Brennero, non solo per quanto riguarda le temperatura, ma anche il traffico. Si delinea infatti un'estate da record, con valori che superano quelli registrati prima ...Dopo i due anni di restrizioni per la pandemia si sono rivisti sull'autostrada A4 i vacanzieri, soprattutto provenienti da Germania, Austria e Olanda, diretti al Lisert verso le località di mare di Sl ...