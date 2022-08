Elegie duinesi. I sonetti a Orfeo

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Si sa che la poesia di Rainer Maria Rilke appartiene, come fortuna esterna e come serie inesauribile di ripercussioni interiori, al più universale dei Novecento possibili. Oggetto di una serie ormai piuttosto impressionante di studi critici, Rilke in Italia è stato tradotto fin dagli anni Venti del secolo scorso. Che cosa resta da dire e da fare, oggi, su una simile, paradigmatica figura? A uno sguardo d’insieme, tutto. Eppure, testi alla mano, le molteplici versioni da Rilke che si sono susseguite negli anni, qui da noi, da quelle “antiche” di Errante e Prati a quelle più recenti di Cacciapaglia, Mori Carmignani, Marelli, Rella, Ranchetti, Fazio e alcuni altri (per non dire delle bizzarre “perversioni” di Testa e Frungillo), restano quasi sintomatiche testimonianze dell’impossibile che sta nel gesto traduttorio. Non c’è estro che tenga: strumento essenziale e virtuosissimo di ...